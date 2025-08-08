Эксперт Тишков: сдвиг тектонических плит после землетрясения естественен

МОСКВА, 8 августа /ТАСС/. Каждое землетрясение приводит к сдвигу тектонических плит, в этом нет ничего особенного, заявил ТАСС один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков.
«Каждое землетрясение обусловлено сдвигом тектонических плит. Это колебательное движение, направленное в одну сторону, затем в другую. Ничего особенного в этом нет», — сказал он.
Ученый отметил, что такие события происходят постоянно и они не обязательно связаны с землетрясением.
«Понимаете, это как дыхание материковое, оно постоянно происходит, и не только связано непосредственно с землетрясением. Титанические поднятия и опускания суши идут постоянно в разных районах, они имеют разную скорость, от нескольких миллиметров до сантиметров в год. Так что это вполне закономерное явление», — сказал он.
Ранее сообщалось, что землетрясение, произошедшее в 170 км от Камчатки 30 июля, привело к серьезному движению земной поверхности. Приборы зафиксировали как Владивосток спустя 10 минут после сейсмособытия сместился на 5 см к югу, а затем на 5 см к северу.