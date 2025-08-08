Эксперт Тишков: сдвиг тектонических плит после землетрясения естественен

«Понимаете, это как дыхание материковое, оно постоянно происходит, и не только связано непосредственно с землетрясением. Титанические поднятия и опускания суши идут постоянно в разных районах, они имеют разную скорость, от нескольких миллиметров до сантиметров в год. Так что это вполне закономерное явление», — сказал он.