Белгидромет: август будет теплым, но по поводу дождей расслабляться не стоит

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Август будет достаточно теплым, но исключать осадки (временами сильные) не стоит, сообщила на пресс-конференции в пятницу начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

Источник: Sputnik.by

В целом, что касается долгосрочного прогноза, и мировые долгосрочные центры говорят о том, что температура августа окажется немного выше климатической нормы, а в плане осадков в целом — в пределах климатических значений.

сказала синоптик

Отвечая на вопрос о том, будет ли заливать страну в августе, как это часто было в этом году в июле, синоптик сказала, что август — летний месяц, и для летних месяцев (в том числе для августа) локальные ливни и локальные шквалы, град всегда вероятны.

Поэтому расслабляться никогда не стоит. Как показывает практика, в последние годы все чаще и сентябрь повторяет тенденции летних месяцев (по сильным осадкам — Sputnik). Поэтому до октября этот летний конвективный сложный период и продолжается.

сказала Четырко

По ее словам, в ближайшую неделю без дождей также не обойдется.

Наиболее сложная ситуация будет в воскресенье-понедельник, когда будет проходить атмосферный фронт. В отдельных районах страны ожидаем сильные дожди с грозами, не исключено усиление порывов ветра до 15−20 метров в секунду.

сказала представитель Белгидромета

Вместе синоптики рассчитывают, что в дальнейшем на территорию Беларуси распространится гребень высокого давления и дождей на следующей неделе будет немного. Возобновятся они только к следующим выходным.