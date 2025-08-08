Невролог назвала семь принципов профилактики деменции

Врач-невролог Амина Киндарова в беседе с KP.RU рассказала, что деменция развивается из-за сложных изменений в мозге: у человека ухудшается кровоснабжение, нарушается питание тканей и накапливаются патологические белки.
Эксперт отметила семь принципов, которых стоит придерживаться, чтобы дольше оставаться здоровым.
- Здоровый сон. Во время сна мозг очищается от токсинов, связанных с деменцией. Оптимально ночью отдыхать семь-восемь часов, следить за качеством сна и ложиться в одно и то же время.
- Регулярная физическая активность. Прогулки, плавание, йога или танцы: 20−30 минут в день улучшают кровообращение и работу мозга.
- Контроль хронических заболеваний. Артериальная гипертония, диабет и другие болезни необходимо держать под контролем, чтобы избежать сосудистых проблем в мозге.
- Сбалансированное питание. Овощи, полезные жиры и регулярный прием пищи обеспечивают мозг необходимыми веществами.
- Поддержание здорового веса. Избыточный вес провоцирует воспалительные процессы, способствующие развитию деменции.
- Психоэмоциональное здоровье. Нужно снижать уровень стресса: он увеличивает риск когнитивных нарушений.
- Интеллектуальная деятельность и общение. Следует уделять время когнитивным тренировкам: учить стихи, разгадывать кроссворды, осваивать новые навыки — и общаться с людьми.
При ухудшении самочувствия лучше показаться врачу: некоторые симптомы могут показаться безобидными, но привести к тяжелым последствиям. Например, путаница в речевых выражениях, частая забывчивость, проблемы с планированием — признаки ранней деменции.