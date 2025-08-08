Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невролог назвала семь принципов профилактики деменции

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, сегодня 55 миллионов человек во всем мире страдают от деменции, и к 2050 году их число может вырасти до 150 миллионов. Как защитить себя и какие меры профилактики реально помогают сохранить мозг здоровым?

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Фигурка мозга, стетоскоп и бумажка с надписью «Деменция»
Источник: Freepik.com/CC0

Врач-невролог Амина Киндарова в беседе с KP.RU рассказала, что деменция развивается из-за сложных изменений в мозге: у человека ухудшается кровоснабжение, нарушается питание тканей и накапливаются патологические белки.

Профилактические меры лучше начинать уже после 35−40 лет, чтобы максимально отдалить развитие болезни.

Эксперт отметила семь принципов, которых стоит придерживаться, чтобы дольше оставаться здоровым.

  • Здоровый сон. Во время сна мозг очищается от токсинов, связанных с деменцией. Оптимально ночью отдыхать семь-восемь часов, следить за качеством сна и ложиться в одно и то же время.
  • Регулярная физическая активность. Прогулки, плавание, йога или танцы: 20−30 минут в день улучшают кровообращение и работу мозга.
  • Контроль хронических заболеваний. Артериальная гипертония, диабет и другие болезни необходимо держать под контролем, чтобы избежать сосудистых проблем в мозге.
  • Сбалансированное питание. Овощи, полезные жиры и регулярный прием пищи обеспечивают мозг необходимыми веществами.
  • Поддержание здорового веса. Избыточный вес провоцирует воспалительные процессы, способствующие развитию деменции.
  • Психоэмоциональное здоровье. Нужно снижать уровень стресса: он увеличивает риск когнитивных нарушений.
  • Интеллектуальная деятельность и общение. Следует уделять время когнитивным тренировкам: учить стихи, разгадывать кроссворды, осваивать новые навыки — и общаться с людьми.

При ухудшении самочувствия лучше показаться врачу: некоторые симптомы могут показаться безобидными, но привести к тяжелым последствиям. Например, путаница в речевых выражениях, частая забывчивость, проблемы с планированием — признаки ранней деменции.