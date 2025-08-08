Невролог назвала семь принципов профилактики деменции

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, сегодня 55 миллионов человек во всем мире страдают от деменции, и к 2050 году их число может вырасти до 150 миллионов. Как защитить себя и какие меры профилактики реально помогают сохранить мозг здоровым?