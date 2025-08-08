В больнице Семашко начали выполнять операции торакальные хирурги

В Симферополе в Республиканской клинической больнице имени Николая Семашко начали проводить малоинвазивные операции по профилю «торакальная хирургия», сообщает пресс-служба Крымского правительства.
В совмине отмечают, что подобные технологии позволяют минимизировать травму, нанесенную во время операции, способствуют быстрой активизации пациента и обеспечивают хороший косметический эффект.
«Так, в условиях больницы выполнена первая видеоторакоскопическая резекция легкого у пациентки с буллезной эмфиземой легких», — рассказали в пресс-службе регионального правительства..
Малоинвазивные операции по данному профилю в Крыму выполняются также в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии и Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени Ефетова.