В больнице Семашко начали выполнять операции торакальные хирурги

В условиях клиники выполнена первая видеоторакоскопическая резекция легкого у пациентки с буллезной эмфиземой легких.

Источник: Правительство Республики Крым

В Симферополе в Республиканской клинической больнице имени Николая Семашко начали проводить малоинвазивные операции по профилю «торакальная хирургия», сообщает пресс-служба Крымского правительства.

В совмине отмечают, что подобные технологии позволяют минимизировать травму, нанесенную во время операции, способствуют быстрой активизации пациента и обеспечивают хороший косметический эффект.

«Так, в условиях больницы выполнена первая видеоторакоскопическая резекция легкого у пациентки с буллезной эмфиземой легких», — рассказали в пресс-службе регионального правительства..

Малоинвазивные операции по данному профилю в Крыму выполняются также в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии и Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени Ефетова.