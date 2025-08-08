Губернатор Челябинской области держит на контроле замену 500 км сетей по программе «Большой ремонт 74»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по реализации масштабной программы «Большой ремонт 74». В этом году по ней ведется реконструкция, модернизация и капремонт 125 объектов инфраструктуры. На эти цели направлено более 13,5 млрд рублей из бюджетов разных уровней и инвестиционных программ.
— Мы наращиваем каждый год объем финансирования, — подчеркнул Алексей Текслер. — В этом году заменим более 480 км ветхих сетей. Улучшим качество предоставления жилищно-коммунальных услуг более чем для 400 тысяч жителей. Поручаю главам взять на личный контроль реализацию каждого мероприятия программы в части качества и сроков сдачи работ.
Особое внимание уделено подготовке к отопительному сезону. В прошлом году 31 муниципалитет получил паспорта готовности, но некоторым территориям предстоит устранить замечания Ростехнадзора до 15 сентября.