Губернатор Челябинской области держит на контроле замену 500 км сетей по программе «Большой ремонт 74»

— Мы наращиваем каждый год объем финансирования, — подчеркнул Алексей Текслер. — В этом году заменим более 480 км ветхих сетей. Улучшим качество предоставления жилищно-коммунальных услуг более чем для 400 тысяч жителей. Поручаю главам взять на личный контроль реализацию каждого мероприятия программы в части качества и сроков сдачи работ.