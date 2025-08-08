Куда воронежцам отправиться на выходных

Ричмонд
9 августа.

Парк «Орлёнок».

  • 13:00 | Акция «Эколето с Никитинкой» | 0+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка Дарьи Кириченко «Игра в тишину» | 0+

Выставка Игоря Скорикова «Между светом и тенью» | 0+).

Выставка «Возрожденная коллекция» | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Фестиваль «Цветы в Усадьбе» | 0+

Воронежский океанариум.

  • 12:00 | Программа с кормлением осьминога «Глубоководное погружение» | 0+
  • 14:00 | Экскурсия для всей семьи «Жизнь под водой» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Выставка «Почему я человек» | 6+
  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00, 16:00 | Музейная программа «Археология под палящим солнцем» | 6+
  • 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

Музей-заповедник «Дивногорье».

  • 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+

10 августа.

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка Дарьи Кириченко «Игра в тишину» | 0+

Выставка Игоря Скорикова «Между светом и тенью» | 0+

Выставка «Возрожденная коллекция» | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Фестиваль «Цветы в Усадьбе» | 0+

Воронежский океанариум.

  • 10:30 | Экскурс с кормлением «Стильные пингвины» | 0+
  • 13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом «Секреты земноводных» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Выставка «Почему я человек» | 6+
  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00, 16:00 | Музейная программа «Археология под палящим солнцем» | 6+
  • 12:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+
  • 15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

Музей-заповедник «Дивногорье».

  • 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+