Мингорисполком сказал, кому из минчан пересчитают оплату за горячую воду в сентябре

Специалист объяснил, что в какую сторону будет сделан перерасчет, зависит от погоды. В том случае, если зима суровая, то жилфонд расходует больше тепла. Представитель Мингорисполкома уточнил, что в указанном случае в жировках безучетных потребителей были доплаты за услугу. Но в последние годы зима оказывается теплее, и после перерасчета жильцы, у которых нет счетчиков, часто получают деньги назад. Поскробко заметил: в 2024 году возврат для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 48 квадратных метров составил примерно 15 рублей, а в 2025 году — до 12 рублей.