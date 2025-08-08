Мингорисполком сказал, кому из минчан пересчитают оплату за горячую воду в сентябре

Мингорисполком сказал о пересчете оплаты за горячую воду в сентябре 2025 года. Подробности озвучил директор филиала «Единый расчетно-справочный центр города Минска» Центра информационных технологий Мингорисполкома Олег Поскробко, передает агентство «Минск-Новости».
Поскробко отметил, что в Минске 7269 домов с центральным отоплением и большая часть из них находится на обслуживании ЖКХ районов. Он уточнил, что из указанного числа 234 дома не оборудованы групповыми приборами учета расхода тепловой энергии по причине отсутствия технической возможности их установки. В основном речь идет про малоэтажную застройку. По словам директора, к жителям таких домов применяется особый подход при начислении платы за отопление и горячее водоснабжение (подогрев воды).
— Для расчета платы за теплоснабжение берется средний норматив расхода тепловой энергии. Он определяется на основании данных о расходе теплоэнергии в домах, оборудованных приборами учета, за предшествующий отопительный сезон. Для завершившегося осенне-зимнего периода 2024−2025 годов норматив составлял 0,0154 Гкал/куб. м, согласно которому производились начисления за услугу вплоть до отключения отопления в мае, — пояснил представитель Мингорисполкома.
Олег Поскробко добавил, что после этого произвели перерасчет с учетом новых нормативов потребления. Он отметил, что их в течение прошедшего отопительного периода ежемесячно устанавливали на основании фактической информации про расход тепла в домах с приборами учета.
Специалист объяснил, что в какую сторону будет сделан перерасчет, зависит от погоды. В том случае, если зима суровая, то жилфонд расходует больше тепла. Представитель Мингорисполкома уточнил, что в указанном случае в жировках безучетных потребителей были доплаты за услугу. Но в последние годы зима оказывается теплее, и после перерасчета жильцы, у которых нет счетчиков, часто получают деньги назад. Поскробко заметил: в 2024 году возврат для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 48 квадратных метров составил примерно 15 рублей, а в 2025 году — до 12 рублей.
Аналогичный принцип применяется и для расчета платы за горячее водоснабжение в домах без приборов учета (таких в Минске 182). Перерасчет производится каждый год в сентябре, так как средние нормативы устанавливаются на период с сентября по август.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».
Кстати, БЖД объявила об увеличении мест в поездах на популярных направлениях.