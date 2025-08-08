Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре провели сложную операцию по трансплантации костного мозга

В Клиниках СамГМУ сделали вторую аллогенную трансплантацию костного мозга молодому пациенту с острым лимфобластным лейкозом.

В Клиниках СамГМУ сделали вторую аллогенную трансплантацию костного мозга молодому пациенту с острым лимфобластным лейкозом. Донором стал его родной брат.

Как сообщает пресс-служба вуза, пациент госпитализирован в ноябре 2024 года, состояние сейчас стабильное, он находится под наблюдением в стерильном боксе.

Процедура прошла успешно, дальше предстоит курс поддерживающей терапии. В Приволжском федеральном округе блок трансплантации костного мозга действует только в СамГМУ благодаря поддержке региона.

Ранее мы писали, что разработанные СамГМУ цифровые портативные кольпоскопы для диагностики рака шейки матки начали тестировать в медучреждениях Самарской области.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.