В Самаре провели сложную операцию по трансплантации костного мозга

В Клиниках СамГМУ сделали вторую аллогенную трансплантацию костного мозга молодому пациенту с острым лимфобластным лейкозом. Донором стал его родной брат.
Как сообщает пресс-служба вуза, пациент госпитализирован в ноябре 2024 года, состояние сейчас стабильное, он находится под наблюдением в стерильном боксе.
Процедура прошла успешно, дальше предстоит курс поддерживающей терапии. В Приволжском федеральном округе блок трансплантации костного мозга действует только в СамГМУ благодаря поддержке региона.
Ранее мы писали, что разработанные СамГМУ цифровые портативные кольпоскопы для диагностики рака шейки матки начали тестировать в медучреждениях Самарской области.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.