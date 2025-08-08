Трехэтажный дом снесли в престижных предгорьях Алматы

Постройка находилась в микрорайоне «Ерменсай», за проспектом аль-Фараби, по адресу: Жангир хана, 46.
«В отношении собственника (физлицо) приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений», — написали в ведомстве.
Сообщается, что владелец получил предписание устранить нарушения, но не выполнил его. Верховный суд 15 августа 2023 года подтвердил решение о сносе, и у хозяина недвижимости было два года на то, чтобы сделать это добровольно.
К слову, недалеко от Ерменсая находится элитный микрорайон «Баганашыл», из которого ранее полицейские силой пытались выселить сирот.