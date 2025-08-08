Ричмонд
«Может помочь чем?»: омичи, уставшие от отсутствия горячей воды, начали шутить над тепловой компанией

Под стандартными ответами-отписками АО «Тепловая компания» стали появляться шутливые посты от омских жителей.

Источник: Комсомольская правда

Очередной пост об длительном отсутствии горячей воды появился в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть» 7 августа. Очередной дежурный ответ АО «Тепловая компания» на предмет отсутствия рабочих, омичи стали шутить, предлагая свои услуги.

«Все лето живем без горячей воды. Адрес: ул. 10 лет Октября, дом 178. Тепловая компания бездействует. Когда все эти отвечающие за коммуналку организации будут привлечены к ответственности? Когда начнут штрафовать такие конторы? Хотим порядка и уважительного отношения к жителям!», — написал разгневанный омич.

АО «Тепловая компания» дежурно заметила в своем комментарии, что по техническим причинам из-за большой загруженности персонала, срок восстановления горячего водоснабжения в этот адрес продлен. В ответ один из пользователей написал, что всем омичам очень любопытно то место, где работают вечно занятые сотрудники этой компании, так как «занятых» сотрудников этой организации никто и ни где не видел. Также пользователь откровенно издевательски предложил компании помощь, выразив убеждение, что ради горячей воды желающие помочь всегда найдутся.

Напомним, ранее «КП в Омске» сообщала о массовых жалобах омичей на отсутствие горячей воды практически во всех районах города.