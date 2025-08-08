«Может помочь чем?»: омичи, уставшие от отсутствия горячей воды, начали шутить над тепловой компанией

АО «Тепловая компания» дежурно заметила в своем комментарии, что по техническим причинам из-за большой загруженности персонала, срок восстановления горячего водоснабжения в этот адрес продлен. В ответ один из пользователей написал, что всем омичам очень любопытно то место, где работают вечно занятые сотрудники этой компании, так как «занятых» сотрудников этой организации никто и ни где не видел. Также пользователь откровенно издевательски предложил компании помощь, выразив убеждение, что ради горячей воды желающие помочь всегда найдутся.