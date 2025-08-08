Жители Ростова-на-Дону смогут получить российскую мРНК-вакцину против рака

В Ростове-на-Дону в будущем планируют применять отечественную мРНК-вакцину от рака. В экспериментальном режиме препарат будет проверяться в конце сентября — середине октября. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает агентство РИА Новости.