Жители Ростова-на-Дону смогут получить российскую мРНК-вакцину против рака

В Ростове-на-Дону в будущем планируют применять отечественную мРНК-вакцину от рака. В экспериментальном режиме препарат будет проверяться в конце сентября — середине октября. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает агентство РИА Новости.
— Если план будет реализован полностью, то примерно через два месяца должна первая партия онкологических больных с меланомой начать получать этот препарат, — прокомментировал Александр Гинцбург.
В случае успеха технологию можно будет адаптировать для лечения других видов рака. Сейчас разработка ориентирована на заболевания с высокой генетической изменчивостью — меланому и мелкоклеточный рак легкого.
