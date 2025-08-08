Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростова-на-Дону смогут получить российскую мРНК-вакцину против рака

Ученые планируют проверить в экспериментальном режиме отечественную вакцину против рака.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в будущем планируют применять отечественную мРНК-вакцину от рака. В экспериментальном режиме препарат будет проверяться в конце сентября — середине октября. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает агентство РИА Новости.

— Если план будет реализован полностью, то примерно через два месяца должна первая партия онкологических больных с меланомой начать получать этот препарат, — прокомментировал Александр Гинцбург.

В случае успеха технологию можно будет адаптировать для лечения других видов рака. Сейчас разработка ориентирована на заболевания с высокой генетической изменчивостью — меланому и мелкоклеточный рак легкого.

Подпишись на нас в Telegram.