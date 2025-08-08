Более 3 тонн опасных дынь и арбузов сняли с продажи в Воронежской области

Более 3,1 тысяч кг потенциально опасных арбузов и дынь сняли с продажи в Воронежской области с начала года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В этот период санврачи исследовали 152 пробы бахчевых культур. По санитарно-химическим показателям все дыни и арбузы отвечали требованиям, однако нарушения были замечены в оформлении товаров.
У 122 партий отсутствовали документы, подтверждающие их качество и безопасность. Продавать эти дыни и арбузы запретили.
Сотрудники ведомства продолжают контролировать качество и безопасность плодоовощной продукции.