Магнитная буря на Земле еще не началась

Ранее в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщалось, что 8 августа могут начаться длительные геомагнитные возмущения, вызванные приходом к Земле облака солнечной плазмы, а также воздействием на нее корональной дыры.