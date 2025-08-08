Магнитная буря на Земле еще не началась

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка спокойная, прогнозируемая учеными магнитная буря еще не началась, следует из данных мониторинга Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что 8 августа на Земле началась сильнейшая магнитная буря.
В настоящее время, согласно данным мониторинга ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли, которая измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», находится на отметке «штиль».
Ранее в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщалось, что 8 августа могут начаться длительные геомагнитные возмущения, вызванные приходом к Земле облака солнечной плазмы, а также воздействием на нее корональной дыры.