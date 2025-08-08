Минобразования запускает горячую линию по подготовке к школе в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства образования.
«С 11 августа по 12 сентября в Министерстве образования будет работать “горячая линия”. Готовимся к новому учебному году вместе!», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что горячая консультационная линия будет запущена в рамках подготовки ко Дню знаний, по приему учащихся в школы и оптимизации документооборота в образовательных организациях. Белорусы смогут звонить по номеру 8 (017) 222−43−12. Горячая линия будет работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
В пресс-службе обращают внимание, что на связи с белорусами будут ведущие специалисты Министерства образования (руководители управлений, научные сотрудники, методисты). У специалистов можно будет проконсультироваться по вопросам подготовки школ и учреждений к новому учебному году. Можно будет спросить и про прием детей в первые и последующие классы, про снижение излишней документации в учреждениях образования и задать ряд других вопросов.
