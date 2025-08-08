В центре Екатеринбурга на две недели ограничат продажу алкоголя

Постановление о введении запрета подписал глава города Алексей Орлов.
Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
С 9 и 16 августа продажа алкоголя будет ограничена с 8:00 до 23:00 в периметре улиц: Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Челюскинцев.
10 августа с 8:00 до 15:00 спиртные напитки нельзя будет купить в периметре улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной Рабочей молодежи.
С 13 по 16 августа ограничения будут действовать на улице Кирова (от Викулова до Заводской) с 8:00 до 19:00. 15 августа с 16:00 до 22:00 — в границах улиц Пушкина, Ленина, 8 Марта и Малышева.
16 и 17 августа алкоголь не будут продавать с 8:00 до 23:00 в границах улиц: Светлореченской, Объездной дороги, Металлургов, Викулова, Репина; переулка Базового (от Яламова до Машинной); Восточной, Большакова, Луначарского, Ткачей, Белинского, Базового.
23 августа спиртные напитки не будут продаваться с 10:00 до 23:00 в ЦПКиО имени Маяковского, в переулке Базовом (от Яламова до Машинной), на Ткачей, в границах улиц Восточной, Большакова, Луначарского и Ткачей.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге праздничные мероприятия, посвященные Дню города, будут проходить несколько дней.
В Историческом сквере пройдет фестиваль духовых оркестров. В качестве хедлайнера выступит местный государственный ансамбль. Вечером состоится финал конкурса «Мисс Екатеринбург». Затем выступит певица Алсу. Праздник завершится фейерверком. Его планируют запустить в 22:30.