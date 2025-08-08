Школа на 875 мест будет построена в Стрельне

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство школы в Стрельне, на Красносельском шоссе. Компания ООО «СЗ “КВС-Любоград” построит современную школу на 875 мест. Об этом рассказал портал “Строительный Петербург”.