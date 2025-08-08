Ричмонд
Школа на 875 мест будет построена в Стрельне

Образовательное учреждение позволит разгрузить действующие школы.

Источник: ВКонтакте/ Госстройнадзор Санкт-Петербурга

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство школы в Стрельне, на Красносельском шоссе. Компания ООО «СЗ “КВС-Любоград” построит современную школу на 875 мест. Об этом рассказал портал “Строительный Петербург”.

Образовательное учреждение позволит разгрузить действующие школы и создать комфортные условия для обучения детей из активно застраивающихся районов.

В школе оборудуют учебные классы с интерактивным оборудованием, спортивный блок, столовую и актовый зал. На территории обустроят спортивную зону и зону отдыха.

Также ранее Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство детского сада с бассейном в Стрельне.