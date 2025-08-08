Разработан новый метод распознавания фальшивых лекарств

По данным Европола, в ходе длившейся восемь месяцев операции в 2024 году власти ЕС конфисковали 426 016 упаковок нелегальных лекарств. Им удалось обнаружить поддельные препараты на сумму €11,12 млн. Но теперь есть возможность проследить то или иное лекарство вплоть до места производства. «У всех лекарств есть уникальный химический отпечаток, что позволяет идентифицировать их вплоть до конкретного завода, где они были произведены, — пояснила научный сотрудник фармацевтического факультета Копенгагенского и Стэнфордского университетов и ведущий автор нового исследования Эльза Холмфред. — Представьте, что производитель фармацевтических препаратов получает партию украденных лекарств, которые были выброшены из-за низкого качества. Затем появляются спонсоры, которые переупаковывают лекарства с целью их перепродажи. С помощью нашего метода можно точно определить, откуда изначально поступило лекарство, и тем самым доказать, что оно было украдено».