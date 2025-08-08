Ричмонд
Кубанские школы получили 29 новых автобусов с системами безопасности

Губернатор Кондратьев: кубанские школьники должны добираться до школы в комфорте.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжается обновление автопарка школьных автобусов. 29 новых машин, оснащенных современными системами безопасности, направлены в 28 учебных заведений региона, включая две коррекционные школы. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона также отметил, что до конца года планируется передать школам еще 35 автобусов. Закупка техники проводится при поддержке правительства России.

«За последние пять лет школы Кубани получили 459 новых автобусов, что составляет треть от всего автопарка региона. Ежедневно на маршруты выходит около 1400 машин, перевозящих более 72 тысяч учеников», — сообщил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Кондратьев отметил вклад кубанских строителей в развитие региона.

