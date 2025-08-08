В НовГУ доказали важность мониторинга вен печени при хронических гепатитах

«Через воротную вену идет отток крови от всех непарных органов брюшной полости — желудка, селезенки, поджелудочной железы, кишечника — в печень, — пояснила Кашаева. — Это необходимо для детоксикации веществ, которые всасываются в процессе пищеварения. При хронических диффузных заболеваниях печени (например, жировая болезнь, гепатиты и циррозы — прим. ТАСС) в сочетании с нарушением оттока желчи происходит нарушение структуры ткани органа и изменения в его сосудистом русле. Нарушение строения печеночной дольки, разрастание фиброзных волокон приводит к сдавлению и уменьшению диаметра печеночных вен. Нарушение оттока крови по печеночным венам ведет к повышению венозного давления в системе воротной вены и расширению ее диаметра».