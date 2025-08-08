Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остальным остается завидовать: сборные России и Ирана сыграют в Волгограде

Соперник занимает 20 строчку в рейтинге ФИФА.

В сборной России по футболу сообщают: определилось место встречи с соперниками команды из Ирана. Площадкой для спортивных баталий станет «Волгоград арена».

«Соперник занимает 20 строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-26», — уточняют в пресс-службе российской национальной сборной.

«Звучит так захватывающе! Будет на что посмотреть. Главное, чтобы наши сыграли достойно», — ликуют волгоградцы.

Болельщики из других регионов страны возмущены: «А в России нет других городов кроме Волгограда? Много стадионов ЧМ, где сборная уже очень давно матчи не проводила. Например, в Екатеринбурге не было ни одного».

Сборная России по футболу действительно провела в городе на Волге не один яркий матч. Так, в ноябре 2024-го команда разгромила на «Волгоград арене» сирийцев.

Матч с иранской сборной запланирован на 10 октября.