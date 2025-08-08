Ветераны тольяттинской «Лады» будут получать материальную поддержу

Клуб, областное правительство и «Полипласт» решили поддержать легенд «автозаводцев».
ХК «Лада» появился в конце августа 1976 года. Причем до 1990-го был «Торпедо». После распада СССР волжане стали одной из ведущих сил в российском хоккее. Дважды становились чемпионами страны (1993−1994, 1995−1996), столько же раз становились бронзовыми призерами (2002−2003, 2003−2004).
В 1995-м завоевали Кубок Шпенглера, в сезоне 1996−1997 — Кубок Европы, в 1997-м — Суперкубок Европы. Также в 2004-м брали Кубок Паюлахти, а в 2006-м — Континентальный кубок.
«Поддержка ветеранов — важный элемент сохранения спортивного наследия и вдохновение для новых поколений игроков и болельщиков», — объяснили в «Ладе».
Представители тольяттинцев добавили: так хотят подчеркнуть значимость каждого, кто участвовал в создании команды, развивал местный хоккей.
«Выплата материальной поддержки — это не только знак благодарности, но и проявление уважения к прошлым достижениям и заслугам наших игроков. Ценим труд каждого ветерана, который своим мастерством и преданностью помогал формировать славные традиции “Лады”», — заявил гендир волжан Александр Харламов.
Ранее писали, что «автозаводцы» договорились о контракте с 28-летним защитником Егором Рыковым.
