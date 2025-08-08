Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветераны тольяттинской «Лады» будут получать материальную поддержу

Клуб, областное правительство и «Полипласт» решили поддержать легенд «автозаводцев».

Клуб, областное правительство и «Полипласт» решили поддержать легенд «автозаводцев».

ХК «Лада» появился в конце августа 1976 года. Причем до 1990-го был «Торпедо». После распада СССР волжане стали одной из ведущих сил в российском хоккее. Дважды становились чемпионами страны (1993−1994, 1995−1996), столько же раз становились бронзовыми призерами (2002−2003, 2003−2004).

В 1995-м завоевали Кубок Шпенглера, в сезоне 1996−1997 — Кубок Европы, в 1997-м — Суперкубок Европы. Также в 2004-м брали Кубок Паюлахти, а в 2006-м — Континентальный кубок.

«Поддержка ветеранов — важный элемент сохранения спортивного наследия и вдохновение для новых поколений игроков и болельщиков», — объяснили в «Ладе».

Представители тольяттинцев добавили: так хотят подчеркнуть значимость каждого, кто участвовал в создании команды, развивал местный хоккей.

«Выплата материальной поддержки — это не только знак благодарности, но и проявление уважения к прошлым достижениям и заслугам наших игроков. Ценим труд каждого ветерана, который своим мастерством и преданностью помогал формировать славные традиции “Лады”», — заявил гендир волжан Александр Харламов.

Ранее писали, что «автозаводцы» договорились о контракте с 28-летним защитником Егором Рыковым.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.