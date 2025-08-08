В Екатеринбурге появятся новые киоски с прессой

«НТО являются важной частью экономики города и необходимы для удовлетворения потребности жителей в продукции различных видов. Однако 1,5 тысячи мест для размещения таких павильонов из более чем 1,6 тысячи не соответствуют современным требованиям: стоят на сетях, закрывают обзор автомобилистам, угрожая безопасности жителей, или просто мешают ходить. По истечении договоров аренды такие места удаляются из схемы, так как стоять на прежних местах они не могут», — объяснил директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.