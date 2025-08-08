В Екатеринбурге появятся новые киоски с прессой

«НТО являются важной частью экономики города и необходимы для удовлетворения потребности жителей в продукции различных видов. Однако 1,5 тысячи мест для размещения таких павильонов из более чем 1,6 тысячи не соответствуют современным требованиям: стоят на сетях, закрывают обзор автомобилистам, угрожая безопасности жителей, или просто мешают ходить. По истечении договоров аренды такие места удаляются из схемы, так как стоять на прежних местах они не могут», — объяснил директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.
Мэрия внесла изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), утвердив соответствующее постановление. Основные изменения коснулись как исключения проблемных точек, так и добавления новых мест для киосков с печатной продукцией.
Из общей схемы, включающей более 1,6 тысячи мест для торговых павильонов, было исключено 56 локаций. При этом 50 точек убрали сразу, а еще 6 планируется вывести из эксплуатации в течение 2024−2025 годов.
Взамен исключенных точек в схему добавили 5 новых мест, специально предназначенных для торговли печатной продукцией. Все новые локации были тщательно подобраны с учетом современных норм безопасности и правил благоустройства города. Кроме того, изменилась специализация еще четырех существующих точек — две из них теперь также будут отведены под продажу газет и журналов.
Мэрия подчеркивает, что такие объекты имеют льготы по арендной плате — их владельцы платят за землю в 10 раз меньше по сравнению с другими видами торговых павильонов.
Сообщаются, что изменения в схеме размещения НТО продолжают политику муниципалитета по оптимизации городского пространства, когда опасные и неудобные торговые точки постепенно убирают, заменяя их современными объектами. При этом мэрия пытается сохранить баланс между интересами предпринимателей и потребностями жителей в доступных товарах и услугах.
«ФедералПресс» накануне сообщал, что свердловское УФАС заподозрило власти Екатеринбурга в создании недобросовестной конкуренции между участниками рынка нестационарной торговли и МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» (ЦОВЯ).