«В банке подтвердили, что они настоящие». Белоруска купила на Wildberries доллары по неожиданному курсу

— Возможно, целевая аудитория продавца — россияне, которые посчитают такую банкноту необычной, так как никогда ее даже и не видели. Также вижу в объявлении пометку «на удачу». По моему мнению, это не более чем рекламный ход, а само объявление направлено на неосведомленного покупателя. Это обычная купюра, ее ценность соответствует номиналу или на 1−2 доллара выше номинала, — обратил внимание нумизмат.