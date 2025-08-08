«В банке подтвердили, что они настоящие». Белоруска купила на Wildberries доллары по неожиданному курсу

Белоруска Марина купила на Wildberries настоящие доллары по неожиданному курсу. Подробности пишет портал Myfin.by.
Женщина признается, что из любопытства решила купить на популярном маркетплейсе Wildberries купюры в два доллара. Она добавила, что объявление находилось в разделе «Монеты сувенирные», однако продавец уверял в том, что отправляет покупателям подлинные купюры.
— Забрала в ПВЗ, отнесла деньги в банк, чтобы показать их работнице обменного пункта. В банке подтвердили, что они настоящие, — подчеркивает белоруска.
Белоруска купила на Wildberries настоящие доллары по неожиданному курсу. Фото: Myfin.by.
Женщина показала журналистам объявление, где речь шла о продаже настоящих долларов. Так, в карточке продавец советует проверять в момент получения целостность упаковки. И говорит: ценность банкноты состоит в том, что она редкая и якобы приносит удачу.
Два доллара белоруске обошлись почти в 18 рублей, или почти по 9 рублей за каждый, что является примерно в три раза дороже официального курса. Журналисты портала также купили доллары у указанного продавца, проверили их в банке и купюры оказались подлинными. Мнение о валюте решили узнать у нумизмата Сергея Колбуна.
Специалист заметил, что купюра не содержит признаков ценности и редкости. Он пояснил, что в России доллар не является популярной валютой, в отличие от Беларуси.
— Возможно, целевая аудитория продавца — россияне, которые посчитают такую банкноту необычной, так как никогда ее даже и не видели. Также вижу в объявлении пометку «на удачу». По моему мнению, это не более чем рекламный ход, а само объявление направлено на неосведомленного покупателя. Это обычная купюра, ее ценность соответствует номиналу или на 1−2 доллара выше номинала, — обратил внимание нумизмат.
Тем временем минчанка обнаружила в сдаче уникальную монету, которая стоит дороже номинала.
Кстати, Минобразования запускает горячую линию по подготовке к школе в Беларуси.
А еще Нацбанк назвал основные причины роста цен в Беларуси.