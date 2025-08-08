Ричмонд
Ограничения на посещение лесов действуют в 90 районах Беларуси

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов действуют в 90 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Ограничения действуют во всех областях. Так, по данным на 13.30 ограничения введены во всех районах Брестской, Минской (за исключением Вилейского и Мядельского) и Гродненской (за исключением Островецкого, Ошмянского и Сморгонского) областей.

Свободными для посещения остаются семь районов Витебской области: Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Докшицкий, Миорский, Поставский и Шарковщинский. Разрешается посещать девять районов Гомельской области (Брагинский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Речицкий и Хойникский), во всех остальных действуют ограничения. В Могилевском регионе ограничения не коснулись Костюковичского, Краснопольского, Могилевского, Славгородского, Хотимского, Чаусского и Чериковского районов.

Планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.