Ограничения на посещение лесов действуют в 90 районах Беларуси

Ограничения действуют во всех областях. Так, по данным на 13.30 ограничения введены во всех районах Брестской, Минской (за исключением Вилейского и Мядельского) и Гродненской (за исключением Островецкого, Ошмянского и Сморгонского) областей.
Свободными для посещения остаются семь районов Витебской области: Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Докшицкий, Миорский, Поставский и Шарковщинский. Разрешается посещать девять районов Гомельской области (Брагинский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Речицкий и Хойникский), во всех остальных действуют ограничения. В Могилевском регионе ограничения не коснулись Костюковичского, Краснопольского, Могилевского, Славгородского, Хотимского, Чаусского и Чериковского районов.
Планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.