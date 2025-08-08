Под Омском измаются земли для строительства аэропорта

Для строительства аэропорта Омск-Федоровка будут изъяты два земельных участка в Омском районе. Соответствующее распоряжение регионального минтранса опубликовано на портале областного правительства.
Сейчас эти земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Участок площадью 17,8 тысяч кв. м относится к Дружескому сельскому поселению, он расположен между Западным обходом Омска и Тюкалинским трактом.
Второй участок площадью 52,4 тысячи кв. метров находится на границе Омского и Любинского районов. Кому на данный момент принадлежат эти участки и как будет проходить процедура изъятия, в распоряжении не сообщается.
Ранее мы сообщали, что новый аэропорт должен быть построен к концу 2027 года.