В России 10 августа 2025 года отметят День строителя

Ушли в прошлое времена, когда стройка начиналась с чертежа на ватмане. Сегодня на смену приходят цифровые двойники. Технологии информационного моделирования зданий (BIM) позволяют создавать и управлять детальной виртуальной копией объекта до начала земляных работ. Это не просто 3D-модель, а база данных, содержащая всю информацию: от архитектуры и конструкций до инженерных сетей и даже расположения деревьев. Такой подход минимизирует коллизии на площадке, позволяет сотням специалистов из разных компаний работать слаженно в едином цифровом пространстве, видя актуальные изменения в реальном времени. Цифровой двойник становится основой для проектирования, строительства и последующей эксплуатации зданий на протяжении всего их жизненного цикла.