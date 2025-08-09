Кроссворд на 9 августа 2025

6. Скалли

Джиллиан Андерсон сыграла агента ФБР Дану Скалли в сериале «Секретные материалы». Скалли, будучи врачом по образованию и скептиком по натуре, придерживалась научного подхода, часто оспаривая паранормальные гипотезы своего напарника Фокса Малдера. На протяжении сериала мировоззрение Скалли претерпевает изменения, а ее дружеские отношения с Малдером перерастают в романтические. Андерсон привлекла роль Скалли из-за ее силы, независимости и ума. Несмотря на то, что канал Fox предпочитал актрису с большим опытом на телевидении, Крис Картер настоял на кандидатуре Андерсон. Роль Скалли принесла Джиллиан Андерсон мировую известность, признание секс-символом и множество престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и две премии Гильдии киноактеров США. На съемочной площадке сериала она познакомилась со своим первым мужем, ассистентом художника Клайдом Клотцем.