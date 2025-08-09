Кроссворд на 9 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Джиллиан Андерсон
- Помимо актерской карьеры, Джиллиан Андерсон известна как коллекционер современного искусства. Свой первый гонорар за сериал «Секретные материалы» она инвестировала в литографию британского художника Дэвида Блэкберна, что положило начало ее коллекции. Сейчас в собрании актрисы есть работы известных фотографов и художников, таких как Диана Арбус, Хелен Левитт, Синди Шерман, Франческо Клементе и Алексис Рокман.
- За свою карьеру Джиллиан Андерсон получила 27 престижных наград в области кино и телевидения, а также была номинирована 76 раз. Наибольшее признание ей принесли роли в сериалах «Секретные материалы» и «Корона», за которые она получила премии Гильдии актеров, «Эмми» и «Золотой глобус». За роль в сериале «Секретные материалы» Джиллиан также получила премию «Сатурн».
- Джиллиан Андерсон относится к голливудской Аллее славы с долей иронии, сравнивая именные звезды с надгробными плитами. Из-за этого своеобразного взгляда она не посетила церемонию открытия звезды Дэвида Духовны, отправив ему ироничное письмо, стилизованное под некролог: «Он был хорошим человеком. Добрым человеком. Довольно умным. Он любил авокадо и пилатес. Актер, писатель, друг. Он всегда будет моей путеводной звездой. Пусть его душа будет прощена и упокоится с миром». Тем не менее, на собственной церемонии открытия звезды Андерсон появилась в отличном настроении и с удовольствием позировала фотографам.
Ответы
По горизонтали:
1. Макэвой
«Последний король Шотландии» — историческая драма режиссера Кевина Макдональда, основанная на одноименном романе Джайлса Фодена. Фильм рассказывает о диктатуре Иди Амина в Уганде глазами вымышленного шотландского врача Николаса Гарригана, роль которого исполнил Джеймс Макэвой. Название картины отсылает к абсурдному заявлению Амина о своем титуле короля Шотландии. Фильм получил признание критиков и собрал в прокате более 48 миллионов долларов при бюджете в 6 миллионов. Во время правления Иди Амина погибло более 300 тысяч угандийцев.
2. Крах
«Крах» — криминальный сериал британско-ирландского производства, режиссером которого выступил Аллан Кабитт. В центре сюжета — расследование серийных убийств в Белфасте. Главные роли исполнили Джиллиан Андерсон, сыгравшая детектива Стеллу Гибсон, которая пытается поймать маньяка, и Джейми Дорнан. Все названия эпизодов «Краха» вдохновлены поэмой Джона Мильтона «Потерянный рай».
3. Джин
«Сексуальное просвещение» — комедийная драма из Великобритании, исследующая вопросы взросления и взаимоотношений в средней школе Мурдэйла. Зритель наблюдает за жизнью Отиса Милберна и его друзей, сталкивающихся с типичными для подросткового возраста проблемами. Дополнительную интригу вносит личность матери Отиса, Джин Милберн, которую играет Джиллиан Андерсон, — признанный специалист по сексуальному образованию и психологии.
4. Ганнибал
Сериал «Ганнибал» был создан Брайаном Фуллером для канала NBC на основе романов Томаса Харриса. В центре сюжета — сложные взаимоотношения специального агента ФБР Уилла Грэма и психотерапевта Ганнибала Лектера. Названия эпизодов каждого сезона вдохновлены различными кухнями мира: французской (1 сезон), японской (2 сезон) и итальянской (частично 3 сезон). Джиллиан Андерсон исполнила роль Беделии Дю Морье, психотерапевта Лектера. Изначально эта роль предназначалась для более возрастной актрисы, Анджелы Лэнсбери, но после ее отказа была переписана для Андерсон.
По вертикали:
1. Миядзаки
В 1999 году Джиллиан Андерсон приняла участие в озвучивании англоязычной версии японского анимационного фильма «Принцесса Мононоке», где она подарила свой голос богине-волчице Моро. Андерсон является большой поклонницей творчества режиссера Хаяо Миядзаки.
2. Книга
Джиллиан Андерсон выпустила книгу под названием «Хочу», в которую вошли более 170 сексуальных фантазий женщин со всего мира. Этот сборник был создан на основе анонимных писем, полученных актрисой после ее призыва к женщинам поделиться своими самыми сокровенными желаниями. В интервью Андерсон отметила, что женщины до сих пор сталкиваются со стыдом, когда речь заходит о выражении своей сексуальности.
3. Духовны
Культовый американский научно-фантастический телесериал «Секретные материалы», созданный Крисом Картером, транслировался с 1993 по 2018 год и состоял из 218 эпизодов. Он затрагивал актуальные для 90-х годов темы недоверия к правительству, теорий заговоров и поиска внеземных цивилизаций. Его слоганы «Истина где-то рядом» и «Не доверяй никому» впоследствии стали крылатыми фразами. В центре повествования — агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли, расследующие необычные дела, связанные с паранормальными явлениями. Роль Фокса Малдера, верящего в сверхъестественное, исполнил Дэвид Духовны. Изначально Духовны планировал сосредоточиться на кинокарьере, но после прочтения сценария «Секретных материалов» решил пройти прослушивание. Несмотря на первоначальные сомнения Картера, Духовны получил роль.
4. Тэтчер
«Корона» — историческая драма о правлении королевы Великобритании Елизаветы II, созданная и написанная Питером Морганом. Сериал основан на его же фильме «Королева» и пьесе «Аудиенция». Четвертый сезон охватывает период с 1977 по 1990 год, начиная со знакомства принца Чарльза и леди Дианы Спенсер и затрагивая премьерство Маргарет Тэтчер, которую сыграла Джиллиан Андерсон. За эту роль она получила премию Гильдии киноактеров США в 2021 году за лучшую женскую роль в драматическом сериале и премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана.
5. Лили
В экранизации романа Эдит Уортон «Обитель радости» снятой режиссером Теренсом Дэвисом, Джиллиан Андерсон играет Лили Барт, яркую представительницу высшего общества. Фильм исследует тему цены, которую приходится платить за социальный успех и соответствие ожиданиям. Лили, стремясь найти богатого мужа, становится жертвой зависти и интриг, и в итоге упускает возможность быть счастливой в любви. Картина получила 81% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и 78 баллов из 100 на Metacritic.
6. Скалли
Джиллиан Андерсон сыграла агента ФБР Дану Скалли в сериале «Секретные материалы». Скалли, будучи врачом по образованию и скептиком по натуре, придерживалась научного подхода, часто оспаривая паранормальные гипотезы своего напарника Фокса Малдера. На протяжении сериала мировоззрение Скалли претерпевает изменения, а ее дружеские отношения с Малдером перерастают в романтические. Андерсон привлекла роль Скалли из-за ее силы, независимости и ума. Несмотря на то, что канал Fox предпочитал актрису с большим опытом на телевидении, Крис Картер настоял на кандидатуре Андерсон. Роль Скалли принесла Джиллиан Андерсон мировую известность, признание секс-символом и множество престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и две премии Гильдии киноактеров США. На съемочной площадке сериала она познакомилась со своим первым мужем, ассистентом художника Клайдом Клотцем.
