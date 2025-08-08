МЧС потушило пожар в Березинской больнице и спасло женщину, застрявшую в лифте. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве уточнили, что спасатели ликвидировали загорание в Березинской центральной районной больнице. Приехав на место вызова, сотрудники МЧС увидели задымление в машинном отделении лифтовой шахты на уровне третьего этажа.
Сотрудники МЧС спасли женщину 1988 года рождения. Она застряла в лифте. В ведомстве отметили, что в результате пожара никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. На месте работало четыре автоцистерны и автолестница.
