МЧС потушило пожар в Березинской больнице и спасло женщину, застрявшую в лифте

Пожар случился в Березинской центральной районной больнице.

Источник: Комсомольская правда

МЧС потушило пожар в Березинской больнице и спасло женщину, застрявшую в лифте. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что спасатели ликвидировали загорание в Березинской центральной районной больнице. Приехав на место вызова, сотрудники МЧС увидели задымление в машинном отделении лифтовой шахты на уровне третьего этажа.

Сотрудники МЧС спасли женщину 1988 года рождения. Она застряла в лифте. В ведомстве отметили, что в результате пожара никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. На месте работало четыре автоцистерны и автолестница.

Ранее мы писали, что житель Минска погиб во время заточки ножа.

Тем временем белоруска купила на Wildberries доллары по неожиданному курсу: «В банке подтвердили, что они настоящие».

Кроме того, милиция поймала похитителя крестов и оградок с кладбищ в Гродненской области.

