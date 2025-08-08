Оранжевый уровень опасности из-за непогоды в Беларуси за июнь и июль объявляли 49 раз

«С начала 2025 года зафиксировано 22 опасных гидрометеорологических явления. Из них 18 пришлось на июнь и июль. Стоит отметить, что летние конвективные процессы наиболее сложны для прогнозирования, в том числе из-за того, что их невозможно спрогнозировать с большой заблаговременностью за несколько суток вперед. Вместе с тем в текущем году нам удалось увеличить заблаговременность предупреждений по отношению к аналогичному периоду 2024 года на почти четыре часа. В среднем время между составленным предупреждением и временем, когда явление достигает критерия неблагоприятного или опасного гидрометеорологического явления, за два месяца лета составило 17 часов 42 минуты. В прошлом году было 13 часов 47 минут. Это позволяет привести в готовность все силы и средства государственных органов», — обратила внимание Татьяна Четырко.