Оранжевый уровень опасности из-за непогоды в Беларуси за июнь и июль объявляли 49 раз

«Если взять статистику за прошедшие два месяца лета, то оранжевый уровень опасности в стране Белгидрометом объявлялся 49 раз — столько предупреждений составлено о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Это число является самым большим за последние 10 лет. В 2024 году их было 48, в 2023 году — 35. Меньше всего в 2019 году — 21 предупреждение», — отметила Татьяна Четырко.
По ее словам, чаще всего в предупреждениях за последние два месяца фигурировала гроза — 38 раз, шквал присутствовал 29 раз, сильный ветер — 12, как правило, в июне, град — 11 раз, высокие температуры — 13, сильный ливень — 32, сильный дождь — 9, очень сильный дождь — два, туман — одно, очень сильный ливень — одно предупреждение.
«С начала 2025 года зафиксировано 22 опасных гидрометеорологических явления. Из них 18 пришлось на июнь и июль. Стоит отметить, что летние конвективные процессы наиболее сложны для прогнозирования, в том числе из-за того, что их невозможно спрогнозировать с большой заблаговременностью за несколько суток вперед. Вместе с тем в текущем году нам удалось увеличить заблаговременность предупреждений по отношению к аналогичному периоду 2024 года на почти четыре часа. В среднем время между составленным предупреждением и временем, когда явление достигает критерия неблагоприятного или опасного гидрометеорологического явления, за два месяца лета составило 17 часов 42 минуты. В прошлом году было 13 часов 47 минут. Это позволяет привести в готовность все силы и средства государственных органов», — обратила внимание Татьяна Четырко.