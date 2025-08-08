Власти Ростова-на-Дону будут судиться с ФК «Ростов» из-за долга по аренде

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону через суд потребовал от ФК «Ростов» 475,8 млн рублей. По заявлению истца, указанная сумма — долг по аренде земельного участка. Соответствующая информация опубликована в электронной картотеке Арбитражного суда Ростовской области, передает «Городской репортер».
Первое заседание по делу состоится 1 сентября 2025 года. Сумма исковых требований включает 300 млн рублей основной задолженности за 2021−2025 годы и 127,4 млн рублей начисленных пеней. Долг образовался за неуплату аренды участка на Левом берегу, где планировалось построить тренировочную базу клуба.
Предварительно, в 2021 году стороны подписали договор аренды с ежеквартальной оплатой. Однако футбольный клуб якобы не перечислял платежи, несмотря на дополнительное соглашение и претензию департамента.
Примечательно, что сумма долга более чем вдвое превышает убытки ФК «Ростов» за 2024 год, которые составили 218,3 млн рублей. Ни администрация города, ни руководство футбольного клуба пока не прокомментировали ситуацию.
