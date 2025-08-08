Санитарные врачи назвали воронежцам самые опасные продукты лета

Лето зачастую становиться временем отравлений. Это связано с тем, что жаркая погода способствует быстрому размножению бактерий, вызывающих кишечные заболевания. Санитарные врачи управления Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, какие самые опасные продукты в летний период.
Фастфуд, а также кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии, включая блюда японской и корейской кухни — то есть различные суши, роллы. Особенно опасны продукты с мясной начинкой — шаурма, хотдоги, чебуреки, беляши и мясные пироги.
Кондитерские изделия с кремом (торты, пирожные), блюда и изделия со взбитыми сливками. Даже оптимальной температуре окружающей среды заварной крем остается безопасным в течение максимум 6 часов, а белковый — 7 часов. Чем теплее на улице, тем сильнее сокращается этот временной период.
Многокомпонентные салаты, заправленные майонезом. По нормам такие салаты могут храниться исключительно в холодильнике в течение часа. В противном случае, в них начинают активно размножаться бактерии.
Заливные, зельцы, студни, холодцы, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты).
Вяленая и копчёная рыба. Даже свежая рыба в летнюю жару портится очень быстро, поэтому употреблять ее в такое время года нужно с осторожностью и только после правильной термической обработки. Копченая и вяленая продукция может таить в себе смертельную опасность. Именно рыба чаще всего становится причиной развития ботулизма, при определить опасность продукции на вид невозможно.