Санитарные врачи назвали воронежцам самые опасные продукты лета

Вяленая и копчёная рыба. Даже свежая рыба в летнюю жару портится очень быстро, поэтому употреблять ее в такое время года нужно с осторожностью и только после правильной термической обработки. Копченая и вяленая продукция может таить в себе смертельную опасность. Именно рыба чаще всего становится причиной развития ботулизма, при определить опасность продукции на вид невозможно.