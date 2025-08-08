В Москве пара в масках и с пистолетом ограбила почту и похитила 4,8 млн рублей

В Москве произошло вооруженное нападение на отделение Почты России. Мужчина и женщина ворвались в здание почты и начали угрожать работнику пистолетом, забрали почти 5 млн рублей и скрылись на такси. Полицейские уже организовали розыск злоумышленников по приметам. Несмотря на утрату денег, Почта России обещала выполнить обязательства перед клиентами.