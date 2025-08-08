В Самарской области яйца и овощи подешевели, а сосиски, наоборот, подорожали

За прошедшую неделю жители региона заметили приятное снижение цен на многие продукты.
По данным Самарастата за период с 29 июля по 4 августа 2025 года, в магазинах стало дешевле брать не только овощи, но и куриные яйца.
Самые значительное снижение — у свеклы и картофеля: подешевели оба продукта почти на 13%.
Теперь свекла стоит в среднем 50 рублей за килограмм, а картошка — около 58 рублей.
Также дешевле стали морковь (56,6 ₽/кг), лук (56,5 ₽/кг), капуста (43 ₽/кг), помидоры (156 ₽/кг) и огурцы (87,5 ₽/кг).
Хорошо снизились в цене и бананы — минус почти 11%, теперь их можно купить за 133,5 рубля за килограмм.
Куриные яйца тоже немного подешевели — на 2,5%, в среднем по 65,8 рубля за десяток.
Однако не всё так радужно: за ту же неделю выросла цена на сосиски и сардельки. Их стоимость увеличилась на 1,1% и теперь составляет в среднем 521,3 рубля за килограмм.
Так что овощные рагу и винегреты в ближайшее время будут стоить дешевле, а вот бутерброды с колбасой — чуть дороже.
————.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.