В Перми монтируют вертикальное озеленение на улице Строителей

В Перми на участке улицы Строителей от Вишерской до Папанинцев монтируется вертикальное озеленение, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства. Будет установлено 120 гидровазонов, главным преимуществом которых является встроенная система накопления воды. Почва в вазонах будет постоянно увлажняться, и цветы будут получать необходимое количество воды, требуя при этом меньше ухода.
В гидровазоны высадят 1,8 тысячи ампельных петуний. Каскады цветущих растений украсят ограждения.
В ближайшее время вертикальное озеленение планируется установить еще на четырех объектах: на тротуарах Компроса от улицы Революции до Комсомольской площади, на разделительной полосе улицы Героев Хасана, на транспортной развязке шоссе Космонавтов — улица Оверятская и на транспортной развязке у Центрального рынка.