В Перми монтируют вертикальное озеленение на улице Строителей

В Перми на участке улицы Строителей от Вишерской до Папанинцев монтируется вертикальное озеленение, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства. Будет установлено 120 гидровазонов, главным преимуществом которых является встроенная система накопления воды. Почва в вазонах будет постоянно увлажняться, и цветы будут получать необходимое количество воды, требуя при этом меньше ухода.