В Минздраве призвали узбекистанцев остерегаться лжецелителей

В Минздраве отметили, что в последние годы в республике уделяется большое внимание развитию народной медицины, ее поэтапной интеграции в современную систему здравоохранения, а также повышению квалификации специалистов в этой сфере.
На сегодняшний день количество субъектов предпринимательства в Узбекистане, осуществляющих лицензированную деятельность в области народной медицины, достигло 150.
Несмотря на созданные возможности и условия, в последнее время растет число лжецелителей, которые, не имея соответствующего разрешения, занимаются диагностикой и лечением заболеваний с применением неразрешенных методов. Тем самым они подвергают здоровье и жизнь людей серьезной опасности.
Вызывает особую тревогу тот факт, что наши соотечественники, желая избавиться от недуга быстро, легко, без осложнений и, главное, «естественным путем» в домашних условиях, становятся жертвами этих шарлатанов, которые входят в доверие людей, утверждая, что будто бы обладают «сверхъестественными способностями», и предлагают услуги, не имеющие научного подтверждения и не прошедшие соответствующих испытаний.
При этом социальные сети становятся платформой, где активно продвигаются подобные сомнительные услуги, а их основной аудиторией и клиентами становятся граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан предупреждает! Услуги, предлагаемые лжецелителями в социальных сетях, не имеют никакого отношения к доказательной медицине. Применяемые ими сомнительные методы абсолютно не соответствуют национальным клиническим протоколам и стандартам диагностики и лечения, утвержденным Минздравом.
В Минздраве подчеркнули, что не выдавали таким лицам лицензий на осуществление деятельности в области народной медицины. ️
Будьте бдительны и остерегайтесь лжецелителей! Не подвергайте опасности собственное здоровье и здоровье своих близких!
Для справки: в 2024 году 38 юридических лиц были оштрафованы за осуществление медицинской деятельности без лицензии — каждому из них был назначен штраф в 300-кратном размере БРВ. По состоянию на 1 июля 2025 года аналогичные штрафы наложены на 24 юридических лица.