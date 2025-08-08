В Минздраве призвали узбекистанцев остерегаться лжецелителей

Вызывает особую тревогу тот факт, что наши соотечественники, желая избавиться от недуга быстро, легко, без осложнений и, главное, «естественным путем» в домашних условиях, становятся жертвами этих шарлатанов, которые входят в доверие людей, утверждая, что будто бы обладают «сверхъестественными способностями», и предлагают услуги, не имеющие научного подтверждения и не прошедшие соответствующих испытаний.