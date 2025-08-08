Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о «Движении первых»

«Предусмотреть, при проведении родительских собраний, выделение времени для информирования родительского сообщества о деятельности “Движения первых” (и других местных молодежных организаций) о направлениях его работы, программах и проектах», — говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева.