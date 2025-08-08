Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о «Движении первых»

Госдума рекомендовала рассказывать на родительских собраниях о «Движении первых».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендует Минпросвещению совместно с «Движением первых» рассмотреть возможность информировать родителей на собраниях в школах о деятельности организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предусмотреть, при проведении родительских собраний, выделение времени для информирования родительского сообщества о деятельности “Движения первых” (и других местных молодежных организаций) о направлениях его работы, программах и проектах», — говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева.

Комитет также рекомендовал разработать серию семинаров для родителей обучающихся, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на тему создания благоприятной атмосферы внутри семьи и содействия развитию подростка в «Движении первых».