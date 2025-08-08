Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о «Движении первых»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендует Минпросвещению совместно с «Движением первых» рассмотреть возможность информировать родителей на собраниях в школах о деятельности организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предусмотреть, при проведении родительских собраний, выделение времени для информирования родительского сообщества о деятельности “Движения первых” (и других местных молодежных организаций) о направлениях его работы, программах и проектах», — говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева.
Комитет также рекомендовал разработать серию семинаров для родителей обучающихся, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на тему создания благоприятной атмосферы внутри семьи и содействия развитию подростка в «Движении первых».