Из Омска на несколько часов задержали вылеты самолетов

Так, на 7 часов задержан рейс S76452 по маршруту Омск — Иркутск. Он вылетит только в 20:15 вместо 13:15. По данным открытых источников, в аэропорту Иркутска утром наблюдался плотный туман, что внесло коррективы в работу местного аэропорта.