Из Омска на несколько часов задержали вылеты самолетов

По данным онлайн-табло Омского аэропорта, в пятницу, 8 августа 2025 года, оказалось нарушено авиасообщение сразу с двумя городами Сибири.
Так, на 7 часов задержан рейс S76452 по маршруту Омск — Иркутск. Он вылетит только в 20:15 вместо 13:15. По данным открытых источников, в аэропорту Иркутска утром наблюдался плотный туман, что внесло коррективы в работу местного аэропорта.
Также с опозданием на 5 часов вылетит борт S75342 по маршруту Омск — Новосибирск. Самолет покинет Омск в 18:20 вместо 13:10. О причинах задержки этого рейса не сообщается.