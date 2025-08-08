День города в Ялте в 2025 году. Подробная программа мероприятий

С 11:00 до 18:00 можно посетить экспозиции Ялтинского историко-литературного музея. Экскурсии будут проходить в 12:00 и в 15:00. Экспозиции можно посмотреть: на ул. Пушкинская, 5 — «Ялта. Страницы истории», а также выставка «Минувших лет живая память»; на ул. Екатерининская, 8А — «Культура Ялты конца XIX — первой четверти XX вв.»; на ул. Красноармейская, 5 — «Жизнь-подвиг» в Литературно-мемориальном доме-музее Н. З. Бирюкова.