День города в Ялте в 2025 году. Подробная программа мероприятий

9 августа Ялта празднует свой 187-й День рождения. В этот день для местных жителей и гостей города подготовили насыщенную программу: бесплатные экскурсии, мастер-классы и спортивные активности. Подробное расписание мероприятий — на сайте «АиФ-Крым».
Интересный факт о Дне города.
Официально День города Ялта празднует во вторую субботу августа — именно в это время сюда приезжает больше всего туристов. Однако историческая дата рождения города — 4 апреля 1838 года, когда был подписан указ об учреждении Ялтинского уезда.
День открытых дверей в музее Ялты.
С 11:00 до 18:00 можно посетить экспозиции Ялтинского историко-литературного музея. Экскурсии будут проходить в 12:00 и в 15:00. Экспозиции можно посмотреть: на ул. Пушкинская, 5 — «Ялта. Страницы истории», а также выставка «Минувших лет живая память»; на ул. Екатерининская, 8А — «Культура Ялты конца XIX — первой четверти XX вв.»; на ул. Красноармейская, 5 — «Жизнь-подвиг» в Литературно-мемориальном доме-музее Н. З. Бирюкова.
С 10:00 до 13:00 жители и гости Ялты могут посетить музей под открытым небом «Поляна сказок». В 11:00 здесь запланирован семейный спектакль «Сказка о попе и о работнике его Балде». Место проведения: пгт Виноградное, улица Яузы, 28.
Спортивные активности.
С 9:00 до 12:00 на стадионе «Авангард» пройдет Ярмарка спорта: мастер-классы по брейкингу, настольному теннису, футболу, баскетболу, шахматам, северной ходьбе и другим видам спорта. Самых активных участников ждут призы и подарки. Место проведения — ул. Бирюкова, 2А.
С 16:00 до 20.00 на Васильевском озере состоится праздничное мероприятие: спортивные соревнования, туристические эстафеты, мастер-классы по росписи заготовок шоперов оттисками деревянных штампов, по лепке из глины и др. Место проведения — Центр детско-молодежного досуга на ул. Крупской, 48.
Уличный спектакль.
В 17:00 и 20:00 на центральной набережной у квадратного фонтана выступит уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя. В 17:00 будет показан спектакль «Олень-король», а в 20:00 — «Любофф». Вход бесплатный.
Бесплатная экскурсия.
10 августа в 17:00 все желающие могут посетить экскурсию «Форосское царство», приуроченную ко Дню города. Сбор группы — у центральной проходной санатория Ялта, пгт Форос, Форосский спуск, 1. Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону: