В Центре Гамалеи подали заявку на вакцину от лихорадки чикунгунья три года назад

В Китае зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания крайне опасной лихорадкой чикунгунья. Инфекция передается через укусы особого вида комаров — тигровых. В России пока случаев не зафиксировано, но насекомые-переносчики уже были замечены на юге страны: в Краснодарском крае и Крыму. На сегодняшний день специфического лечения против этого вируса не существует, а вот вакцины уже начали применять, но пока только в США. Подробнее о симптомах лихорадки, грозит ли эпидемия этой болезни России и как можно предотвратить заражение — в материале «Газеты.Ru».