В Большереченском районе Омской области выбрали нового главу

Сегодня, 8 августа, депутаты Совета Большереченского района выбрали новго главу. Им стал Сергей Носковец, ранее занимавший пост заместителя главы.
Карьеру руководителя в районной администрации он начал еще при прежнем руководителе — Большереченским районом 15 лет, с 2000 года, бессменно руководил Василий Майстепанов, несколько раз переизбираясь на эту должность. Недавно Майстепанов сложил свои полномочия.
Как сообщили в районной администрации, новый глава приступит к исполнению своих обязанностей уже завтра, 9 августа.