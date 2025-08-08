Ричмонд
В Большереченском районе Омской области выбрали нового главу

Прежний, Василий Майстепанов, руководил районом 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 августа, депутаты Совета Большереченского района выбрали новго главу. Им стал Сергей Носковец, ранее занимавший пост заместителя главы.

Карьеру руководителя в районной администрации он начал еще при прежнем руководителе — Большереченским районом 15 лет, с 2000 года, бессменно руководил Василий Майстепанов, несколько раз переизбираясь на эту должность. Недавно Майстепанов сложил свои полномочия.

Как сообщили в районной администрации, новый глава приступит к исполнению своих обязанностей уже завтра, 9 августа.