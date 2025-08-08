Ричмонд
Два тематических поезда отправятся из Самары 19 и 26 сентября 2025 года

Проект «Вагон знаний» — туристско-образовательная инициатива, которую с 2016 года реализует Куйбышевский филиал АО «ФПК» при поддержке Куйбышевской железной дороги, региональных министерств и представителей туристического бизнеса.

Проект «Вагон знаний» — туристско-образовательная инициатива, которую с 2016 года реализует Куйбышевский филиал АО «ФПК» при поддержке Куйбышевской железной дороги, региональных министерств и представителей туристического бизнеса.

Уже 19 сентября из областной столицы в Волгоград отправится первый тематический поезд, а 26 сентября запланирован рейс из Оренбурга с заходом в Самару и дальнейшим следованием в Волгоград.

В 2023 году была впервые запущена программа «Главный урок истории». Ее уникальность заключается в том, что помимо традиционных экскурсий по знаменитым памятным местам Волгограда, в пути пассажирам предоставляются выступления реконструкторов военно-исторического общества, которые знакомят с событиями Великой Отечественной войны.

