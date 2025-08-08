ФСБ предупредила свердловчан о фейке про талоны на топливо

Об этом предупредили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Информация о введении ограничений на приобретение топлива и введении системы талонов является недостоверной», — отметили в ведомстве.
ЕАН писал, что цены на топливо в России продолжают расти: с января бензин подорожал на 4,9%, обогнав уровень инфляции в 4,37%. Особую тревогу вызывает рекордная стоимость «Премиум-95», которая 4 августа впервые превысила 77 тыс. рублей за тонну.
В Минэнерго пояснили, что текущий рост цен связан с сезонными факторами, и подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а коммерческие запасы топлива соответствуют норме для этого времени года.