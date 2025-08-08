Поезда из Нижнего Новгорода в Питер будут прибывать на Ладожский вокзал

Изменения коснутся, в частности, фирменного поезда № 59/60 «Волга», курсирующего между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Он будет отправляться с Ладожского вокзала с 21 августа по 15 сентября из Нижнего Новгорода, а из Петербурга — с 22 августа по 16 сентября. Также изменится маршрут поезда № 133/134 «Поволжье», следующего из Казани.