Поезда из Нижнего Новгорода в Питер будут прибывать на Ладожский вокзал

В августе и сентябре 2025 года маршруты нескольких поездов дальнего следования, следующих из Нижнего Новгорода и Казани в Санкт-Петербург, временно изменят конечную станцию прибытия.

Источник: пресс-служба ГЖД

На период проведения реконструкции станции Санкт-Петербург Главный поезда будут прибывать и отправляться с Ладожского вокзала. Это временная мера, связанная с обновлением инфраструктуры.

Изменения коснутся, в частности, фирменного поезда № 59/60 «Волга», курсирующего между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Он будет отправляться с Ладожского вокзала с 21 августа по 15 сентября из Нижнего Новгорода, а из Петербурга — с 22 августа по 16 сентября. Также изменится маршрут поезда № 133/134 «Поволжье», следующего из Казани.

Его отправления с Ладожского вокзала запланированы с 23 августа по 17 сентября, а из столицы Татарстана — с 21 августа по 15 сентября.

Пассажирам рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок.