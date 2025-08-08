Риск расширения ареала комаров — переносчиков чикунгуньи растет из-за потепления

Вирусолог также отметил, что смертность от лихорадки этого типа остается низкой, но в группу риска, как и в случае других вирусных инфекций, входят новорожденные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Специфического лечения, как и противовирусных препаратов, от этого заболевания не существует. В некоторых странах, в том числе США, для профилактики применяется несколько вакцин — на основе живого вируса и вирусоподобных частиц. В России они недоступны, уточнил эксперт.