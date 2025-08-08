В Бурятии открыли движение поездов по маршруту Северомуйск-Аркум. Это новая двухпутная вставка на перегоне БАМа. Там проходили работы по увеличению пропускной способности. Как рассказал Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу ВСЖД, ввод в работу вставки на перегоне Северомуйск — Аркум повысит провозную способности линии Северобайкальск — Таксимо.
— На участке уложено 4,8 километра пути, установили более 60 километров линий автоблокировки, 178 опор контактной сети, отсыпали земляное полотно, — уточняется в сообщении. отсыпано более 19 тыс. кубометров земляного полотна.
В связи со сложным рельефом местности у подножия Северо-Муйского хребта, где проложена новая вставка на магистрали, строителям пришлось возвести четыре моста длиной от 24 до 40 метров. Это сделано для обеспечения пропуска паводковых вод и предотвращения размывов и подтоплений.