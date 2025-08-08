В Бурятии открыли движение поездов по маршруту Северомуйск-Аркум

В связи со сложным рельефом местности у подножия Северо-Муйского хребта, где проложена новая вставка на магистрали, строителям пришлось возвести четыре моста длиной от 24 до 40 метров. Это сделано для обеспечения пропуска паводковых вод и предотвращения размывов и подтоплений.