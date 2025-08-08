Движение транспорта ограничат на Волжской набережной в Нижнем Новгороде

С 00:01 до 11:00 движение на автомобильной парковке на улице Сибирской, 3 и с 07:00 до 11:00 9 августа на участке от дома № 27 по Волжской набережной до парковки напротив стадиона будет приостановлено. Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим улицам.