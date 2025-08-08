Ричмонд
Движение транспорта ограничат на Волжской набережной в Нижнем Новгороде

Специалисты рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными.

Источник: Время

Движение транспорта ограничат на Волжской набережной в Нижнем Новгороде 9 августа в связи с проведением спортивного мероприятия.

С 00:01 до 11:00 движение на автомобильной парковке на улице Сибирской, 3 и с 07:00 до 11:00 9 августа на участке от дома № 27 по Волжской набережной до парковки напротив стадиона будет приостановлено. Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим улицам.

Просим водителей заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно уточнить по телефону справочной службы: 417 17 07.

Специалисты рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.