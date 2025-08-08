Михаил Зислис: зарплата Егора Рыкова в «Ладе» составит 12 млн рублей

Волжане подписали 28-летнего защитника, обладателя Кубка Гагарина в составе СКА, на сезон.
С Егором Рыковым заключили одностороннее соглашение. Ранее выступал за «Витязь», «Авангард», «Адмирал», «Северсталь», ЦСКА, «Сочи» и петербургский клуб. Часть карьеры (2019−2020) провел за океаном в АХЛ. Играл за «Хартфорд».
До этого в 2016-м «Нью-Джерси» выбрал защитника на драфте в пятом раунде под 132-м номером. В прошлом розыгрыше КХЛ в 50 матчах собрал семь очков (одна шайба и шесть ассистов).
Журналист «СЭ» Михаил Зислис уточняет: зарплата Рыкова в «Ладе» составит 12 млн рублей.
Недавно сообщали, что ветераны «автозаводцев» будут получать материальную поддержку.
