Жителям Ростовской области с низким ростом запретят садиться за руль с осени

С 1 сентября 2025 года в Ростовской области и по всей стране должен вступить в силу перечень медицинских противопоказаний, ограничений и показаний для людей, желающих сесть за руль автомобиля. Распоряжение правительства России было опубликовано на портале правовой информации в апреле 2025 года.
Людям с хроническими психическими расстройствами и заболеваниями нервной системы (включая эпилепсию) нельзя будет садиться за руль. Также ограничения коснутся водителей с серьезными нарушениями зрения.
В частности, для категорий A и M ограничением для вождения будут считать остроту зрения ниже 0,6 на лучшем глазу и 0,2 на худшем с возможностью коррекции, а также слепоту одного глаза.
Для категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E или D1E ограничением будет острота зрения ниже 0,8 на лучшем глазу и 0,4 на худшем. Полная слепота одного глаза независимо от остроты зрения зрячего глаза. Дополнительные ограничения включают рост ниже 150 см, нарушения слуха и заболевания вестибулярного аппарата.
Также особые условия предусмотрены для водителей с ограниченными возможностями здоровья. При деформациях стопы, после ампутации или при наличии паралича и пареза нижних конечностей при возможности сидения они смогут передвигаться на машинах с ручным управлением.
