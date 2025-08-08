Жителям Ростовской области с низким ростом запретят садиться за руль с осени

С 1 сентября 2025 года в Ростовской области и по всей стране должен вступить в силу перечень медицинских противопоказаний, ограничений и показаний для людей, желающих сесть за руль автомобиля. Распоряжение правительства России было опубликовано на портале правовой информации в апреле 2025 года.