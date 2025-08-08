В Калининграде наградили лучших строителей региона

В праздничном мероприятии приняли участие руководители строительных компаний, ветераны отрасли и действующие специалисты. Награды вручали высокопоставленные гости: заместитель председателя правительства региона Александр Рольбинов и министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.
Около 200 специалистов получили региональные и ведомственные награды Минстроя России. Особое внимание уделили работникам, участвовавшим в возведении значимых социальных объектов области.
Среди награжденных — представители разных профессий и с разным стажем работы:
— Ирина Вовк — инженер производственно-технического отдела ООО «Тепло-Авангард»;
— Сергей Данчин — производитель работ ООО «Дом Инвест» с 20-летним стажем;
— Игорь Болученков — электрогазосварщик ООО «Завод ЖБИ-Первый»;
— Сергей Гайдар — каменщик ООО «Спецстрой»;
— Виктор Пименов — заместитель главного энергетика «КПД-Калининград»;
— Игорь Степанович Джунь — ветеран отрасли с 50-летним стажем, начавший путь с рабочего третьего разряда.
Строительная отрасль Калининградской области демонстрирует активное развитие. В регионе возводятся жилые комплексы, строятся медицинские и образовательные учреждения, благоустраиваются общественные пространства. В этих масштабных проектах задействованы десятки тысяч квалифицированных специалистов.