Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде наградили лучших строителей региона

Накануне Дня строителя, который в этом году отмечается 10 августа, в Калининграде прошло торжественное чествование представителей строительной отрасли.

Источник: Бизнес-Калининград

В праздничном мероприятии приняли участие руководители строительных компаний, ветераны отрасли и действующие специалисты. Награды вручали высокопоставленные гости: заместитель председателя правительства региона Александр Рольбинов и министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

Около 200 специалистов получили региональные и ведомственные награды Минстроя России. Особое внимание уделили работникам, участвовавшим в возведении значимых социальных объектов области.

Среди награжденных — представители разных профессий и с разным стажем работы:

— Ирина Вовк — инженер производственно-технического отдела ООО «Тепло-Авангард»;

— Сергей Данчин — производитель работ ООО «Дом Инвест» с 20-летним стажем;

— Игорь Болученков — электрогазосварщик ООО «Завод ЖБИ-Первый»;

— Сергей Гайдар — каменщик ООО «Спецстрой»;

— Виктор Пименов — заместитель главного энергетика «КПД-Калининград»;

— Игорь Степанович Джунь — ветеран отрасли с 50-летним стажем, начавший путь с рабочего третьего разряда.

Строительная отрасль Калининградской области демонстрирует активное развитие. В регионе возводятся жилые комплексы, строятся медицинские и образовательные учреждения, благоустраиваются общественные пространства. В этих масштабных проектах задействованы десятки тысяч квалифицированных специалистов.