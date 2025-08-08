400 тысяч вместо участка: сотни калининградских семей выбрали новую льготу

Инициатива губернатора Алексея Беспрозванных, стартовавшая 1 июля 2025 года, позволяет семьям получить 400 тысяч рублей вместо земельного участка. При этом право на землю сохраняется до момента получения выплаты.
Гибкие возможности использования средств привлекают родителей: деньги можно направить на: — первоначальный взнос по ипотеке; — погашение жилищного кредита; — приобретение жилья в рассрочку; — участие в долевом строительстве; — покупку земельного участка.
Региональные бонусы делают программу ещё привлекательнее. Например, в Калининграде семьи получают дополнительные 200 тысяч рублей из местного бюджета.
Успех программы подтверждается цифрами: за предыдущие периоды её действия (2019−2023) выплаты получили более 2,5 тысяч семей. На 2025 год на эти цели в бюджете заложено 240 миллионов рублей.